Fiems realiza palestra para incentivar doação de sangue e medula óssea

Pensando em contribuir com a doação de sangue e conscientizar seus colaboradores a serem um doador, a Fiems promoveu uma palestra com o professor Carlão, que abordou a importância de doar medula óssea, sangue e também órgãos.

Idealizador do Instituto Sangue Bom, o professor convidado falou sobre sua luta contra a aplasia medular severa, doença hematológica rara caracterizada pela produção insuficiente de células sanguíneas na medula óssea.

O professor Carlão iniciou o projeto Sangue Bom, que deu origem ao Instituto logo após ser diagnosticado com a doença. A missão é derrubar mitos e incentivar o cadastro para a doação de medula óssea, de sangue e de órgãos. Para isso, realiza palestra com o objetivo de esclarecer as dúvidas e estimular a doação.

Encontrar um doador compatível é como tirar a sorte grande na loteria: a chance de se encontrar um doador compatível é de 1 em 100.000. Desde que iniciou o trabalho, há cerca de 4 anos, já conseguiu somar 55 mil novos doadores voluntários de medula óssea já cadastrados no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome). Em 20 anos, havia 120 mil doadores em todo o Estado.

A tarefa não surgiu por acaso. Ele recebeu a maior doação de sangue para um único paciente em todo MS. “Ainda dentro do hospital, independentemente de saber se eu teria dia seguinte ou não, falei que precisava abraçar essa causa”, disse .

Na opinião do professor, contar a sua história sensibiliza as pessoas para se tornarem doadoras. “Estou vivo graças a doação de um cidadão que eu só conheci agora, depois de 3 anos. Quero possibilitar que as pessoas tenham a noção que esse gesto, realmente, salva vidas. Ter informação é fundamental”, acrescentou.

Além da realização de palestras esclarecedoras e campanhas de incentivo de doação de sangue, medula óssea e órgãos, o Instituto Sangue Bom foi responsável por 302 ações solidárias somente no ano passado. Entre as ações, existem também o Cursinho Sangue Bom, que é gratuito e prepara os estudantes para ingressar em universidades públicas, o projeto “Use e Devolva, Seja Sangue Bom”, que disponibiliza cadeira de rodas, camas hospitalares e outros utensílios para quem necessita e o projeto “Doe Cabelo, Construa Sorrisos” e “Natal Solidário”.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da assessoria)