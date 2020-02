Computador Mac Pro, da Apple, custa até R$ 440 mil no Brasil

A versão personalizada dos computadores Mac Pro pode chegar a custar cerca de R$ 440 mil com itens adicionais no Brasil, já a opção mais básica custa em torno de R$ 55.999. Os valores podem ser pagos à vista, com 10% de desconto, ou parcelado em 12 vezes, pelo site da Apple.

O computador chegou aos Estados Unidos em junho por US$ 6.000 na versão básica, o que seria R$ 26.340, segundo a cotação deste sábado (22). A configuração completa já chegou a US$ 50.000, o equivalente a R$ 219,5 mil. As vendas para o Brasil, no site da Apple se oficializaram na última quarta-feira (19).

O computador é voltado para edição de vídeo e de áudio. A configuração mais potente reúne processador Intel Xeon W de 28 núcleos, projetado para cargas intensas de trabalho. Nele, é possível conectar diversas máquinas para ampliar a capacidade de processamento.

Os 2 chips gráficos são do tipo Radeon Pro Vega II Duo da AMD, o mais potente do mercado e que possibilita transmissão de dados entre aplicativos compatíveis. A memória conta com 1,5 TB de RAM, que armazena dados de execução do aparelho, e 8 TB de SSD, uma evolução do disco rígido.

A versão básica, chamada de torre, conta com processador Intel Xeon de 8 núcleos e 3,5 GHz, chip gráfico Radeon Pro 580X com 8 GB, 32 GB de memória RAM e 256 GB de SSD.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações do Poder360)