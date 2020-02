Policiais encontram cachorros congelados em residência em Imbé

Após uma denúncia de maus-tratos, policiais civis do Rio Grande do Sul foram até uma residência no município de Imbé, nesta sexta-feira (21), e encontraram cinco cães congelados em um freezer, além de outros animais em situação de abandono.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, o proprietário da casa já foi identificado, mas não estava no imóvel. O homem deve ser indiciado pelo crime de maus-tratos contra animais, com agravante de os cães terem morrido, conforme informações do portal Gaúcha ZH.

Em relação aos animais congelados, a polícia também vai investigar a causa da morte e o motivo pelo qual os cães eram mantidos desta maneira.

Segundo a Polícia Civil, os animais viviam em um local sem as mínimas condições de higiene, além da falta de água e comida.

Os animais serão acolhidos e destinados para adoção, mas por enquanto ficarão em um lar provisório. O resgate contou com o apoio da Associação Imbeense de Proteção aos Animais (Aimpa), da Guarda Municipal e da Vigilância Sanitária de Imbé.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações do IstoÉ)