Petrobras e sindicatos fecham acordo que põe fim à greve

A Petrobras e os sindicatos de funcionários, realizaram nesta sexta- feira (21) uma audiência que colocou fim a greve de petroleiros, iniciada em 1º de fevereiro. As informações foram confirmadas pelo ministro do TST (Tribunal Superior do Trabalho), Ives Gandra Martins Filho, que mediou a reunião.

Segundo informações do Uol, com o acordo, os sindicatos conseguiram ajustes em tabela de turnos, uma das reivindicações propostas, além de avançar em negociações.

Na próxima quinta-feira (27), o ministro irá mediar nova audiência para tratar de demissões de trabalhadores em fábrica de fertilizantes desativada pela Petrobras no Paraná. Por enquanto, os desligamentos na unidade permanecem suspensos até 6 de março, afirmou Martins Filho.

(Texto: Karine Alencar)