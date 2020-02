Neymar avisa que fica de fora do Carnaval 2020

Neymar está de fora do Carnaval 2020! Jogando pelo Paris Saint-Geramin, o atacante, de 28 anos, está confirmado na partida contra o Bordeaux pela 26ª rodada do Campeonato Francês e que acontece no próximo domingo (23), mesmo dia em que as escolas do Grupo Especial começam a desfilar na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

“É com uma imensa felicidade que estarei desfalcando o carnaval de 2020. É isso mesmo! Dessa vez não terá polêmica”, debochou ele em seu Stories do Instagram, na tarde desta sexta-feira (21).

Em 2019, os internautas ficaram enlouquecidos com as polêmicas, como flagra de beijo em Anitta e o reencontro com Bruna Marquezine poucos meses após término de namoro.

(Texto: Purepeople)