Mulher é presa com cocaína dentro de cinta modeladora

Na manhã desta sexta-feira (21), os Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), prenderam uma mulher de 26 anos por tráfico de drogas na rodovia MS-164, município de Ponta Porã durante uma abordagem em um ônibus.

Entre os passageiros que seguiam para Campo Grande (MS), havia uma mulher com um volume prensado de cloridrato de cocaína, com peso total de 1 Kg, que estava preso ao corpo. Ela contou que comprou o entorpecente de um homem, nas proximidades do Terminal Rodoviário de Ponta Porã e que revenderia a droga, em pequenas porções na Capital, onde reside.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), onde a mulher foi presa em flagrante e permaneceu à disposição da Polícia Judiciária.

(Crédito: Karine Alencar com informações do Dourados Agora)