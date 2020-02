Ex-mulher de homem morto por PM também foi vítima

A ex-mulher de Hilário Bueno de Camargo, de 52 anos, homem morto a tiros na quinta-feira (20) pela major da Polícia Militar, de 46 anos, também sofreu violência doméstica enquanto foi casada com ele, inclusive, ela está disposta a falar nos autos do processo.

Este é o segundo caso em que uma policial mata o companheiro, em 2016, no dia 12 de julho, a tenente-coronel Itamara Romeiro Nogueira, também efetuou disparos contra o marido Valdeni Lopes Nogueira, que também era policial e tinha a patente de major.

Itamara já foi julgada no ano passado pela Corregedoria da Polícia Militar e condenada a aposentadoria compulsória e assim como ela, a major de 46 anos, também agiu em legítima defesa conforme a delegada titular da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) e responsável pelo caso, Fernanda Félix. ”Está notadamente comprovado que a major agiu em legítima defesa e o único meio que ela tinha no momento para se defender era a arma de fogo”, reforçou.

Ainda segundo a delegada, no dia 14 de setembro de 2019, a major que foi até a delegacia para registrar um boletim de ocorrência e pedir medidas protetiva contra Hilário, que a havia mantido em cárcere privado por sete horas e a agredido após o casal ir a um churrasco e na festa ele ter tido uma crise de ciúmes. A major ficou muito machucada, porém não foi até o Imol (Instituto Médico e Odontológico Legal) fazer exame de corpo de delito.

Neste mesmo dia do registro da violência, a major também solicitou medidas protetivas contra Hilário. ”Essas medidas estavam em vigência ainda e ele não poderia se aproximar da major a 200 metros, mas desde então ele a ameaçava e não aceitava o fim do relacionamento”, ressaltou a Fernanda. Na quinta-feira (20) a policial chegou em casa por volta 16h30, na Rua Canela, na Vila Carvalho, em Campo Grande, ouviu barulhos, sentiu um cheiro estranho, subiu até o quarto, quando percebeu uma movimentação, pegou a arma e se deparou com ex armada com uma faca.

Hilário foi para cima da major, no mento em que ela disparou contra ele. Foram disparados três tiros e um atingiu a cabeça de Hilário que chegou a ser socorrido pelo Samu com vida, mas ele não resistiu aos ferimentos e veio óbito horas depois na Santa Casa de Campo Grande. A major também foi levada para o hospital em estado de choque e continua internada. Conforme a delegada a major deve ser ouvida logo que receber alta para prestar esclarecimentos. A Corregedoria da Polícia Militar instaurou um inquérito e um procedimento administrativo foi aberto para apurar a conduta da major.

(Texto: Rafaela Alves)