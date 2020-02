Dupla campo-grandense espera por chances no clássico

Com 19 anos, o campo-grandense João Pedro Oliveira, recém-promovido ao elenco profissional do Comercial, vislumbra estrear no clássico. O jovem ressaltou a reportagem do jornal O Estado na quinta-feira (20), a importância de estar presente em uma partida que, segundo ele, vai além dos três pontos. ”Clássico é clássico! Não tem favorito, não tem bola perdida, certamente quero estar junto com o grupo”, afirma o jogador.

Das quatro partidas disputadas pelo Comercial no Estadual, João Pedro não esteve presente apenas na primeira rodada, quando o Colorado foi derrotado pelo atual líder Águia Negra por 2 a 1, em Campo Grande.

Por parte do Operário, com apenas um jogo como profissional, Vinícius dos Reis Macedo, 17, ressalta a importância de estar presente em um jogo desta magnitude. ”O clássico é sempre um jogo difícil, temos a expectativa de fazer uma boa partida diante do adversário, para que possamos sair com a vitória”, disse o atacante. Vinícius Macedo que esteve em campo pouco mais de 20 minutos na terceira rodada do Estadual, empate por 2 a 2, frente ao Aquidauanense fora de casa, declarou a reportagem na manhã de ontem, que o grupo operariano deve entrar ligado no confronto. ”Temos que estar preparados psicologicamente, fisicamente e mentalmente para um duelo como este”, frisou o jogador.

Mandante do confronto, o Comercial estima que cerca de 3000 pessoas estejam presentes no Estádio Morenão para acompanhar o confronto. No Morenão, o ingresso para a partida custará R$ 30 (arquibancada), e R$ 40 (cadeira).

(Texto: Alison Silva)