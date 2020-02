 Corumbá espera público recorde nos desfiles deste ano

O carnaval este ano deve superar as expectativas dos comerciantes em Corumbá. A prefeitura estima um retorno financeiro para a cidade, com a movimentação da cadeia produtiva, de R$ 13 milhões. A rede hoteleira está lotada por foliões brasileiros e bolivianos.

Os barracões das escolas de samba, correm na finalização das fantasias para o desfile, que ocorrerá no domingo e segunda-feira, com pagode ao vivo nos bares e na concentração do maior bloco de sujos, o Cibalena, que sai na noite desta sexta-feira (21) na Avenida General Rondon com previsão de 30 mil foliões.

Além do Cibalena, desce a avenida, nesta noite, o bloco independente Sem Limite na Folia. Na quinta-feira, a principal atração foi o Bloco Chupeta, que levou maior público para as ruas em anos anteriores. A opção do bloco pelo funk também não animou o público e os turistas, com repercussão negativa nas redes sociais. O Bloco Cibalena está concentrado desde a manhã desta sexta-feira, entre as ruas Cuiabá e Antônio Maria, e promete arrastar uma multidão.

(Texto: Karine Alencar com informações da Assessoria)