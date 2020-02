Corinthians anuncia a contratação do ex-cruzeiro Éderson

O Corinthians anunciou na tarde desta sexta-feira (21) a contratação do meio-campista Éderson, ex-Cruzeiro. O atleta de 20 anos chega com contrato de cinco temporadas, com vencimento em 31 de janeiro de 2025, e vai brigar por espaço nos setores hoje ocupados por Cantillo e Camacho.

A confirmação da chegada do sexto reforço do Timão foi feita através das redes sociais do clube. O clube enxergou a contratação como “oportunidade de mercado” e teve o aval do técnico Tiago Nunes.

O jogador firmaria um vínculo de quatro anos, mas o Timão aceitou estender o período para ter um desconto no valor das luvas a ser pago pelo clube. O empresário André Cury foi quem tratou com a diretoria corintiana nesta negociação.

O Corinthians deve ficar com 65% dos direitos econômicos de Éderson, que conseguiu uma rescisão amigável junto ao Cruzeiro no início do mês por conta de atrasos em salário, FGTS, férias e 13º.