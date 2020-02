Carnaval é data democrática e seu melhor amigo pode cair na folia

Para muita gente o carnaval é uma das épocas mais esperadas do ano. Alguns preferem aproveitar o feriadão e pegar a estrada para fazer uma viagem e relaxar, há quem queira ficar mo sossego do lar e assistir os desfiles das escolas de samba pela televisão e tem a galera animada que não perde nenhum bloquinho.

Se você tem um pet em casa, seja um cachorro, gato ou qualquer outro animal, deve sempre se lembrar que para cada programação seu companheiro precisará de um cuidado ou atenção diferente. O Carnaval é conhecido por ser uma data muito democrática. Vai quem quer, pula quem tem vontade e se fantasia quem é mais animado. O evento é tão contagiante que até os pets acabam participando da festa.

Isso porque a cada ano que passa, a cidade se enche de festividades próprias para turminha de quatro patas. A cuidadora de animais Thiely Zambon tem três parceirinhos da raça pit monster, o Stark, a Troika e a Kathana e, sempre que pode, leva Stark para curtir os bailinhos à fantasia. As roupas são escolhidas de acordo com o porte do Stark, todo fortão, como do Super Homem, por exemplo. As roupas são feitas com tecidos que estiquem e sob medida para o cachorro, com uma costureira especializada em looks para pets.

Outra tutora que se preocupa bastante com o look de seus cachorrinhos, é a arquiteta Nathalia Falqueiros que acabou desenvolvendo uma linha de acessórios própria para animais, a Formo Musas. São laços, bandanas e outros itens, todos feitos à mão e com muito cuidado para que sejam confortáveis para os bichinhos.

Na hora de escolher as fantasias, a dica de Nathalia é que a preocupação número 1 seja o conforto. “A fantasia pode ser maravilhosa mas se for algo que eles se irritem não acho benéfico”, pontua. Para o Carnaval 2020, Pandora, sua Spitz alemão anão, já tem fantasia nova: ela vai curtir a folia de bailarina.

Na hora da festa – Sempre que Thiely leva Stark para os eventos, ela toma alguns cuidados para o bem-estar do companheiro. “Como ele é grandão, as pessoas ficam meio assustadas, por conta de preconceito pela raça. Mas gosto de mostrar como ele é dócil com outros animais e crianças”, pontua. Além disso, para que Stark possa curtir bastante o momento, Thiely passa períodos curtos com ele, no máximo 2 horas e também sem descuidar da hidratação. A dupla está sempre com uma garrafinha de água congelada a tiracolo, para que nunca falte água fresca para o pit.

Para a veterinária Bárbara Bastos Albuquerque, levar um pet pra folia requer responsabilidade e também conhecer bem o perfil do seu bichinho. “Como ele estará em um ambiente muito agitado, com pessoas e outros animais ao seu redor, isso pode deixá-lo desconfortável ou com medo. A indicação é levar cães que sejam sociáveis, tranquilos e que já estejam acostumados a muito movimento”, aconselha.

Outras dicas são preciosas na hora da folia. Os bichinhos devem estar identificados, com plaquinhas gravadas ou coleiras bordadas. É importante que tenham o nome do tutor, telefone para contato e também o nome do pet.

A coleira ou peitoral são indispensáveis mesmo para cães adestrados, pondera Barbara. No mais, é só não esquecer de hidratar bastante o parceiro e sempre observar se ele está se sentindo à vontade e tranquilo. Ah, e não deixar de colaborar com a folia de todo mundo, por isso, sempre carregue consigo saquinhos para recolher os cocôs dos bichinhos.

Calendário – Campo Grande recebe um calendário repleto de festinhas próprias para os pets. Como o Carnapet do Shopping Campo Grande, que acontece hoje (23), a partir das 16h. A folia terá premiação de melhores fantasias e ainda tem a vantagem de ser em um ambiente seguro, climatizado e confortável tanto para os pets quanto para os tutores.

Para participar do CarnaPet do Shopping, basta efetuar a inscrição de forma online (por meio do aplicativo do Shopping), presencialmente no OutPet (localizado na rua Rua Professor Luiz Alexandre de Oliveira, 307 – Via Park), ou até uma hora antes do evento. O valor será 1kg de ração, que será destinado a instituições de proteção animal.

(Texto: Marcelo Rezende com assessoria)