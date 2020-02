Campo ruim e ”mistério” marcam véspera do Comerário

Gramado castigado preocupara Comercial e Galo faz treino secreto

Comercial e Operário fazem neste sábado (22), às 15h30, o clássico da rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense. O duelo pode ser o único do ano pois a primeira fase é disputada em turno único.; Novos confrontos dependerão do caminho que tomarão a partir das quartas de final. A expectativa do Comercial, mandante da partida, é que ate 3 mil torcedores compareçam ao Morenão.

Na quinta-feira (20), o Comercial treinou pela manhã no Centro de Convivência do Idoso Vovó Ziza. Robson Matos, comandante da equipe, contou com cerca de 24 atletas para a atividade, inicialmente dedicada ao trabalho físico e posicionamento tático. Já no fim, Matos dividiu o elenco em dois grupos e realizou o popular ”rachão”. Devido as fortes chuvas, ontem o clube não realizou atividades no gramado e fez trabalhos internos no período da tarde.

O treinador comercialino espera que a chuva não prejudique tanto o gramado do Morenão pois alega que sua equipe, ”joga com a bola no pé”. Porém, ressalta que o campo estará ”ruim para os dois times”.

Matos confirmou a equipe que enfrenta o Galo. Entre os titulares estão Lucas; Raylan, Ventura, Henrique e Lucas Paulista; Alessandro, Daniel, Matheus Chaveiro, Marcelinho, Chumbinho e Wallace. O comandante alvirrubro conta com apenas uma dúvida entre os 11 iniciais. Caso Matheus Chaveiro não inicie o confronto, Luberto é quem assume o posto. Chumbinho e Daniel, integrados recentemente ao elenco, fazem suas estreias com a camisa do Colorado.

Galo misterioso: Operário faz treino ”secreto” às vésperas do duelo

Durante a manhã de sexta-feira, Glauber Caldas, treinador do Operário, comandou a atividade da equipe no Estádio Olho do Furacão. Assim como a equipe colorada, os operarianos destinaram o primeiro período da atividade ao setor técnico e tático, com trabalhos de efetividade e precisão de passes. No terço final do treinamento, após o ”onze contra onze”, o técnico não permitiu que se fizesse imagens da preparação. O foco foi trabalhos de bola parada e jogadas ensaiadas. Caldas preferiu esconder a escalação e evitou falar com a reportagem sobre sua expectativa.

Com sete pontos, em terceiro lugar, o Alvinegro pode superar o Costa Rica, vice com oito, ao fim da rodada. Já o Colorado, com quatro pontos, em quinto, tem de vencer para fugir da zona do rebaixamento, hoje frequentado pela Pontaporanense, quatro pontos e saldo pior de gols, e Cena, com dois pontos.

Interior recebe três partidas neste sábado

Em Chapadão do Sul, ás 15h, a Serc recebe o Crec com a necessidade da vitória para se distanciar do Z2. Mesmo caso do Maracaju, às 17h, que enfrenta o lanterna Cena, no Loucão. Às 18h, o Aquidauanense, quarto com sete pontos, encara no Estádio Noroeste o Corumbaense, outro time com quatro pontos e que tenta escapar da zona da degola.

(Alison Silva com Luciano Shakihama)