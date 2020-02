Aliança Pelo Brasil corre para recolher assinaturas a tempo

Para o partido lançar candidatos nas eleições de 2020, assinaturas devem ser alcançadas até o dia (4) de abril.

O novo partido do presidente Jair Bolsonaro, Aliança Pelo Brasil, tem pouco mais de um mês para coletar o número mínimo de assinaturas para formalização da sigla. Para o partido lançar candidatos nas eleições de 2020, é preciso que ele esteja formalizado até o dia (4) de abril. Entre os requisitos para que isso se concretize está a conclusão de 492 mil assinaturas junto à Justiça Eleitoral.”

Em Mato Grosso do Sul

Para o deputado federal representante e responsável pelo partido em Mato Grosso do Sul, Luiz Ovando, a meta está próxima de ser alcançada. “Estamos com boas expectativas para essa missão, atualmente nós temos 1364 assinaturas e precisamos de 1479. Estamos bem próximos de conseguir todas”. Disse o deputado ao jornal O Estado”.

O deputado contou ainda, que sua equipe não está organizando nenhum mutirão ou carreata pela cidade, e nem mesmo no interior, já que o processo tem seguido o percurso de forma tranquila. “Não realizamos carreata, estamos correndo, claro, mas nossa ação está sendo nos cartórios. Passamos nos cartórios diariamente recolhendo assinaturas, por dia, está sendo coletado uma média de 400 a 500 rubricas” conclui.

Em todo Brasil

Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro pediu que seus apoiadores, assinem as fichas de filiação ao Aliança. “Você que ainda não teve oportunidade, nos ajude, vá ao cartório, com seu título de eleitor e sua identidade. Manda pra gente ali o seu apoiamento para a criação do nosso partido, um partido para você chamar de seu, o nosso partido”, disse em uma transmissão ao vivo.”

Segundo o portal de notícias Gazeta do Povo, enquanto o Aliança não se oficializa, os bolsonaristas da Câmara dos Deputados permanecem no PSL. Eles poderiam perder seus mandatos se deixassem o partido, por causa da legislação de fidelidade partidária. A punição não se aplica a Flávio Bolsonaro, já que as regras na eleição para o Senado são distintas, e o filho mais velho do presidente está, hoje, sem vínculo oficial a partidos.

(Texto: Karine Alencar)