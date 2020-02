Técnicos trocam farpas após vitória do Águia no Estadual

A partida entre Águia Negra e Aquidauanense, válida pela 3ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense, terminou em 2×1 para os donos do campo. A bola rolou na noite de quarta-feira (19), no Estádio Ninho da Águia, em Rio Brilhante – a 163 km de Campo Grande. O Aquidauanense ficou para trás e não conseguiu atacar e nem segurar o ataque rubro-negro.

Nenhuma bola chegou até a rede durante o primeiro tempo, o que deixou a etapa inicial morna para os 709 torcedores. A melhor chance do Águia veio aos 30 minutos, quando Salomão cobrou falta e o goleiro Dida espalmou para fora. Pouco depois, pela direita, Marcelo Costa cruzou por baixo e Erick Bahia dividiu com Dida, que chutou para fora.

O primeiro gol saiu aos 14 do segundo tempo. A bola que veio de um lançamento que caiu nos pés de ‘Preto’, que chutou de fora da área e abriu o placar. Pouco depois o Aquidauanense deixou tudo igual, mas o lance foi invalidado pelo árbitro Renan Novaes, que marcou falta de Agnaldo. “Não aconteceu nada disso”, contesta o técnico Mauro Marino ao Jornal O Estado.

“Não quero transferir a responsabilidade da derrota toda para a arbitragem, sei que poderíamos ter sido mais competentes com as oportunidades de gols que criamos. Mas o Renan interferiu muito na partida. Anulou um gol legítimo, deixou de marcar pênalti, amarelou seis jogadores meus e meu sistema defensivo não pôde fazer uma marcação mais forte”, indaga.

O Aquidauanense conseguiu empatar aos 20 minutos. Otacílio Neto foi derrubado dentro da área e Keverson cobrou o pênalti. Com isso o atacante igualou Preto na artilharia do Estadual, com quatro gols. Quem não se agradou com o lance foi o técnico do Águia Negra, Rodrigo Cascca.

“O pênalti deles foi vergonhoso. Quando nosso atleta encosta no jogador deles ele se joga dentro da área e o árbitro deu pênalti, foi o mesmo que fizeram contra o Comercial”, fala o técnico ao se referir à partida de domingo (16), que terminou em 1×0 para o Azulão. Aos 35, Erick Bahia recebeu pela direita, mandou no ângulo esquerdo do gol do substituto Diego e marcou o gol da vitória.

Águia joga em SP na quarta; Aquidauanense recebe o Corumbaense

Marino classifica a atuação da arbitragem como incompetente. “Em um jogo entre o campeão e o vice da última competição, não pode ter um Renan apitando o jogo e estragando o espetáculo. Mas esse resultado não vai abalar a gente, vamos buscas a classificação jogo após jogo”, diz.

Cascca rebate e aponta isso como ‘coisa de perdedor’. “Quem perde fica arranjando um monte de argumento. Do que eles estão reclamando a gente não sabe, pois se prejudicou eles prejudicou a gente também”, finaliza.

Com o resultado o Aquidauanense perdeu a invencibilidade, segue com 7 pontos, e ocupa o 4º lugar na tabela. O Águia disparou na frente e está com 13, após cinco jogos, quatro vitórias e apenas um empate. Com isso, se classifica automaticamente para a próxima fase, pois os confrontos dos demais times não tiram a equipe do G8.

Com uma partida a mais já disputada, o time não joga no fim de semana. Seu próximo desafio é na quarta-feira (26), pela segunda fase da Copa do Brasil. O jogo acontece na Fonte Luminosa, em Araraquara-SP, onde enfrenta a Ferroviária. Já o Azulão entra em campo sábado (22), as 18h. A partida será em casa, contra o Corumbaense.

(Texto: Danielle Mugarte com informações da Gazeta MS)