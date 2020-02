Podcast Efeito Surpresa traz a cantora Karla Coronel

Artista fala sobre “história de carnaval” que marcou a sua vida

O podcast ¡Efeito Surpresa! desta semana traz a cantora Karla Coronel que conta sobre seu início na carreira da música. A artista relata que uma das primeiras pessoas a incentivá-la a seguir no ramo musical foi a tia. “Ela sempre me inspirou a cantar, disse para eu investir porque eu tinha talento e eu não acreditava só cantava no chuveiro”.

O primeiro contato com a música aconteceu aos 15 anos, Karla Coronel comenta que Djavan, Marisa Monte, Ed Motta e outros artistas foram as primeiras influências. Hoje, ela conta que sua voz é “completamente MPB”. Apesar de ser fã do repertório, a artista admite que segue para o “nicho” do pop.

Confira abaixo o podcast ¡Efeito Surpresa!:

(Texto: Jéssica Vitória)