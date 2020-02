Eduardo Bolsonaro fala que Cid Gomes foi “insensato”

O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) disse na quarta-feira (19) que o senador licenciado Cid Gomes (PDT-CE) teve uma “atitude insensata” ao tentar invadir um quartel da Polícia Militar em Sobral, no Ceará, durante uma manifestação. “É inacreditável”, disse.

O senador Cid Gomes foi baleado ontem (19), no Ceará, em um protesto de policiais militares. Ele dirigia uma retroescavadeira e tentou furar o bloqueio de policiais que reivindicavam um aumento salarial.

Em sua conta no Twitter, o deputado afirmou que Cid expôs os militares e familiares a um risco desnecessário.

Imagine uma pessoa indo com uma retroescavadeira para cima de você? O que se espera? No mínimo uma reação em defesa de sua própria vida. O que Cid Gomes fez foi, no mínimo, tentativa de homicídio com dolo eventual. pic.twitter.com/ebtc8KaOKN — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) February 20, 2020

Também no Twitter, o ex-ministro Ciro Gomes, irmão de Cid, rebateu Eduardo dizendo que “será necessário que nos matem mesmo antes de permitirmos que milícias controlem o Estado do Ceará, como os canalhas de sua família fizeram com o Rio e Janeiro”.

Eduardo aproveitou a oportunidade e fez sua tréplica. “Nem quatro horas que o irmão foi alvejado após tentar atropelar dezenas de policiais, mulheres e crianças com uma retroescavadeira, e o coroné [sic] já usa o caso pra fazer política. Talvez porque, a essa altura, só assim consegue ter relevância. Patético”, disse.

(Texto: Julisandy Ferreira com informações do Poder360)