Diretor do Vasco fala sobre caso de racismo com Juninho

Na noite da última quarta-feira (19) ocorreu mais um lamentável caso de racismo. Desta vez a vítima foi o volante Juninho, do Cruzmaltino, que recebeu ofensas racistas pelos torcedores do Oriente Petrolero. Diante do caso, o diretor executivo do Vasco se manifestou sobre a situação e disse que as medidas cabíveis serão tomadas.

O dirigente, André Mazzuco, afirmou que o clube já agiu para que a advertência seja anulada, e que após a súmula ser divulgada, outras atitudes podem ser tomadas.”Foi um episódio que aconteceu com o Juninho, o Alexander e os atletas que estavam no banco de reservas, de forma geral. A torcida já estava exaltada, hostilizando nossos jogadores, mas se dirigiram ao Juninho com xingamentos e gestos de cunho racista. Todos se manifestaram e o Ricardo recebeu o cartão amarelo”, relembra.

” Tomamos os procedimentos cabíveis de relatar diretamente à arbitragem e ao delegado da partida, que registraram o ocorrido. Vamos aguardar a súmula e todos os processos e medidas que precisam ser tomados. Além disso, solicitamos que o cartão amarelo dado ao Ricardo justamente por ele ter se insurgido contra os xingamentos ao Juninho seja revisado”, afirmou ao site do clube.

(Texto: Julisandy Ferreira com informações do Torcedores)