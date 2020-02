Três pessoas morrem em acidente entre Nova Andradina e Ivinema

Três pessoas morreram em um grave acidente de trânsito na MS-276, entre a cidade de Nova Andradina e Ivinhema. As vítimas foram identificadas como Cauê Kennedy Faitanini, de 24 anos, Lucas da Silva Oliveira de 25 anos e Rodrigo Inacio de Menjon, de 35 anos.

O acidente envolveu um veículo Ford Ka Sedan de placas QPK-1849 de Belo Horizonte/MG, ocupado pelas 3 vítimas fatais, que colidiu na traseira do caminhão. De acordo com o boletim de ocorrência, o veículo parado na pista de rolamento com problemas mecânicos e com aparente sinalização, de modo que um segundo caminhão reduziu a velocidade momento em que o automóvel de passeio ultrapassou e veio a colidir na traseira do caminhão que estava parado logo a frente.

Equipes da Polícia Militar Rodoviária (PMR), Polícia Civil e Núcleo de Perícias foram acionadas para atenderem a ocorrência. Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também foram acionados.

(Texto: Dourados Agora)