Temporada do beach tennis em MS começa neste sábado

A temporada 2020 do beach tennis sul-mato-grossense terá início neste sábado (15.02), com a primeira etapa do Campeonato Estadual de Beach Tennis, organizado pela Federação de Tênis de Mato Grosso do Sul (FTMS). As disputas, que prosseguem no domingo (16.02), serão realizadas nas quadras de areia do Rádio Clube Campo, na Vila Morumbi, em Campo Grande.

A competição, válida para o Ranking Estadual de Beach Tennis FTMS 2020, tem o apoio do Governo do Estado, por intermédio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

De acordo com a FTMS, o Estadual terá disputas masculinas, femininas e mistas nas categorias PRO/A, A, B, C, iniciante, sub-14 e 40+. Ao todo, a primeira etapa recebeu 78 inscrições, com atletas de cinco municípios: Campo Grande, Caracol, Corumbá, Jardim e Terenos. Os melhores classificados garantirão vaga direta à Copa das Federações de Beach Tennis 2020, que ocorrerá de 30 de outubro a 2 de novembro.

“A primeira etapa é sempre uma surpresa. Todos os atletas que ficam nas primeiras colocações do ranking no ano interior sobem de categoria e acabam entrando em outra categoria um pouco mais difícil. Também entram atletas novos durante o ano. Esperamos disputas bem acirradas”, destaca Rafaela Echeverria de Souza, membro do Departamento de Beach Tennis da FTMS.

Segundo ela, as partidas com pontos mais disputados – o conhecido “rali” – e de maior duração acontecem na categoria A. “Nesta categoria, os atletas, mesmo subindo de classe, já se mantêm no mesmo nível técnico e as partidas são bem demoradas, com pontos bonitos”.

Rafaela Echeverria ressalta que a expectativa para a temporada é que aumente cada vez mais o número de praticantes. “Estamos com cinco cidades participantes e a ideia é expandir neste ano para que, se possível, daqui pra frente, quase todas as cidades do Estado tenham representantes”. A segunda etapa do Estadual de Beach Tennis FTMS está agendada para os dias 20, 21 e 22 de março, em local a definir.

(Texto: Lyanny Yrigoyen com Fundesporte)