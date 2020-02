Serc estreia dia 15 com o América-MG em Brasileiro feminino

A Serc já sabe quem vai enfrentar e quando entra em campo pela primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino A-2 deste ano. A CBF publicou na tarde de terça-feira (18) a tabela com os duelos que vão marcar o início do torneio que vale quatro vagas para a elite em 2021. A primeira partida será dia 15 do mês que vem com o América-MG, fora de casa.

O time de Chapadão do Sul, distante 300 km da Capital, tem pela frente o América-MG, Atlético-GO, Foz Cataratas-PR, Juventus-SP e o rival do estado vizinho, Operário-MT, que juntos compõem o grupo D. O presidente do clube, João Félix Boteselli, vê os representantes do Paraná e de Minas Gerais como os adversários mais fortes. O primeiro foi rebaixado do A1 ano passado e o segundo chegou até as quartas de final do A2.

“É pedreira, mas não adianta você ficar chorando por isso, tem que enfrentar. Vamos nos preparar da melhor maneira possível. Sabemos do compromisso que é representar o Estado e buscar o objetivo que sonhamos em alcançar, que é chegar no A1. É difícil mas vamos tentar concretizar”, diz Boteselli.

A pré temporada das meninas começou há dez dias, de acordo com o cartola. A parceria entre o clube e a UCBD (Universidade Católica Bom Bosco) continua, como adiantado pelo Jornal O Estado no fim de 2019. “Elas treinam três vezes na semana, direcionadas para a competição. Amanhã até chega um material que mandamos confeccionar para ajudar nos treinos”, fala.

Na primeira fase, cada clube disputa cinco partidas em turno único. Ao fim da etapa, os dois melhores colocados e os quatro melhores terceiros avançam para a fase seguinte. Nas oitavas os adversários se conhecem após sorteio da CBF. Os confrontos são no formato ida e volta, sem o critério de gol qualificado.

De acordo com a tabela, três dos confrontos são fora de casa. Boteselli confirmou à reportagem que o translado, a hospedagem e a alimentação são por conta da CBF. As demais despesas serão arcadas pelo clube e pelos patrocinadores, com o apoio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul). Os dirigentes das duas entidades se reúnem até sexta-feira (21), em Campo Grande, para discutir os valores.

Confira os jogos de Chapadão na 1ª fase*

15/3 – América-MG x Serc

22/3 – Serc x Juventus

29/3 – Operário-MT x Serc

5/4 – Serc x Atlético-GO

19/4 – Foz Cataratas x Serc

*Os times à esquerda são os mandantes

(Texto: Danielle Mugarte/ Publicação no site de Izabela Cavalcanti)