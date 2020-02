Senador é baleado ao tentar invadir quartel no Ceará

O senador Cid Gomes (PDT-CE) foi baleado, nesta quarta-feira (19), em meio a um protesto de policiais em Sobral, no Ceará. O caso ocorreu na região norte, em frente ao Batalhão Militar do município.

De acordo com informações preliminares, o senador teria sido atingido por uma bala de borracha. No momento, ele pilotava uma retroescavadeira e tentava furar um bloqueio feito por policiais militares. Os disparos quebraram os vidros do veículo utilizado pelo senador. Conforme a assessora do pedetista, o senador foi encaminhado para o Hospital do Coração de Sobral.

Cid Gomes, que está licenciado, organizava um protesto contra um grupo de policiais que tenta impedir o trabalho da Polícia Militar. Nesta quarta-feira, militares secaram pneus de carros da polícia para impedir que os agentes de segurança atuem na ruas.

O protesto dos policiais é reivindicando aumento salarial. Imagens sobre a confusão circulam nas redes sociais.

(Texto: Correio Braziliense)