Projeto recebe patrocínio máster e troca de nome

Um patrocínio acompanhado de uma nova identidade pode mudar a trajetória da antiga ASA (Associação Seninha de Atletismo), que agora leva o nome de Sprint Social – Atletismo de Inclusão e Paratletismo. Em entrevista ao jornal O Estado, o professor Daniel Sena confirmou que o projeto terá aporte financeiro da Hedge Loteamentos, empresa com sede na Capital.

A troca do nome fantasia e da logo foi necessária pois os originais se assemelhavam à marca do Instituto Ayrton Senna, a Senninha Ltda. “No fim do ano passado fomos procurados por um patrocinador forte de Campo Grande, que quis investir na nossa equipe. Só que nós vimos que esse investimento seria quase impossível com o nome fantasia Seninha”, explica.

Segunda Sena, ele teve uma semana para pensar em um novo nome. “No atletismo ‘Sprint’ é um termo que usamos para falar de velocidade, que tem muito a ver com a modalidade. Eu achei bacana e levei para ele, que recebeu o nome sem discussão”, conta.

O ASA foi fundado em fevereiro de 2015, com uma sede improvisada no bairro Jardim Tarumã. O nome foi justamente criado para aliar o sobrenome do educador físico e ex-velocista sul-mato-grossense com o do tricampeão brasileiro de Fórmula 1. “Foram cinco anos com essa identidade e nós abrimos mão para o bem do atleta e da associação. Esse patrocinador chegou para fazer a diferença e dar condições melhores para nossos atletas”, fala.

“Foram cinco anos com essa identidade e nós abrimos mão para o bem da Associação. Esse patrocinador chegou para fazer a diferença, dar condições melhores para nossos atletas. Hoje em dia é tão difícil você ter uma base sólida. Nós mesmos já perdemos cinco atletas para São Paulo, porque não tínhamos condições de segurar esses atletas aqui”, fala sobre os irmãos Davi e Daniel Wilker e as primas Gabriela e Natália Mendonça.

De acordo com Sena, junto à Hedge, empresas como Znit Comunicação, e o SBT também apoiarão o novo projeto.

(Texto: Danielle Mugarte/ Publicação no site de Izabela Cavalcanti)