MS: 3,3 mil motoristas pediram de volta dinheiro pago ao Seguro DPVAT

Mato Grosso do Sul registrou, até as 12h15 de ontem (18), pelo menos 3.301 solicitações de restituição do Seguro DPVAT (Danos Pessoais por Veículos Automotores Terrestres), conforme apontou a Seguradora Líder. Considerando que no cenário nacional as restituições de automóveis e motocicletas lideram os pedidos, os resultados para o Estado podem representar um montante de R$ 36.244,98, com base no valor devolvido por veículos, que é de R$ 10,98.

No País, pelo menos 846.541 solicitações já foram realizadas, com destaque para São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná, que até o momento possuem o maior número de solicitações.

Cabe lembrar que as solicitações iniciaram no dia 15 de janeiro deste ano, após o presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Dias Toffoli, liberar a redução dos valores a pedido da Seguradora. Com isso, todos aqueles que já haviam pago o seguro obrigatório conforme os valores do ano passado podem obter suas devoluções. A estimativa da empresa é de que 4 milhões de motoristas foram afetados no País.

Quando se observam os estados que concentram o maior número de pedidos de restituição, Mato Grosso do Sul aparece em 13º, atrás de estados como Maranhão (3.645), Piauí (4.729), Distrito Federal (5.511) e Mato Grosso (6.085).

A lista é liderada por São Paulo, com 356.016 pedidos, seguido por Minas Gerais, com 209.282, e Rio Grande do Sul, com 131.229.

Os pedidos são divididos em categorias. Entre elas, os automóveis são responsáveis pelo maior número de solicitações, com 484.247 pedidos, à frente das motocicletas, com 278.277 solicitações, e dos caminhões, com 76.115 requerimentos.

A Seguradora informou ainda que estão sendo devolvidas as quantias referentes a diferença entre os valores de 2020, subtraídos aos de 2019. Assim, o mais baixo, R$ 10,98, é referente aos automóveis e camionetas particulares, assim como táxis, carros de aluguel e de aprendizagem.

As maiores restituições, R$ 72,28, ficam por conta das motocicletas, motonetas e similares. Cabe lembrar que o valor para reboques e semirreboques, como são isentos, recai sobre o veículo tracionador.

Para obter a devolução, os interessados devem solicitar o pagamento no site. Após isso, a empresa tem um prazo de até dois dias para realizar o depósito na conta-corrente ou poupança informada durante a solicitação. Os pedidos podem ser realizados durante todo o ano, sem interferir no licenciamento do veículo.

