Corpo encontrado em lavoura é identificado por familiares

Depois do cadáver encontrado na última terça-feira (18) por trabalhadores na colheita de soja, a 12 quilômetros de Nova Andradina, familiares da vítima entraram em contato com a Polícia Civil, para realizarem hoje (19), o reconhecimento no IML (Instituto Médico Legal) local, para onde o corpo foi encaminhado.

Realizado o reconhecimento na manhã de hoje, o homem foi identificado como Alcir Mário Freitas, de 52 anos, morador de Nova Andradina. A vítima segundo a família estava desaparecida há 30 dias. Ele já havia sumido outras vezes e eles já haviam registrado o desaparecimento, a não ser nesse último episódio.

Apesar de estar próximo de Nova Andradina, o caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Batayporã, pois a propriedade rural fica na divisão territorial.O delegado Filipe Davanso Mendonça, titular de Batayporã, disse que já instaurou inquérito policial para apurar a causa da morte, de modo que será realizado exame de corpo de delito na vítima e também comparecimento da Perícia Criminal.

