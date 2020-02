Com muita expectativa, alunos iniciam ano letivo na Rede Estadual de Ensino

Entre antigos e novos alunos, mais de 50 mil estudantes matriculados na REE (Rede Estadual de Ensino) iniciaram hoje (19) as atividades escolares de 2020 na Capital. Com muita animação, crianças, adolescentes e adultos das 80 unidades de ensino reencontraram amigos e professores para uma nova etapa. Na ânsia de compartilhar novas experiências e conhecimento com os alunos, Cláudio Ribeiro, diretor da Escola Estadual Joaquim Murtinho, localizada centro da cidade, afirma que há uma grande expectativa para o ano letivo.

Com base de 1.800 matriculados do 9º ano ao 3º do ensino médio, alunos distribuídos em 51 turmas nos três períodos, sendo 32 de manhã, 12 a tarde e sete a noite, o primeiro dia contou com aula normal e apresentação dos alunos. ”Já tivemos conteúdo em sala de aula, começando com avanço nos estudos, e utilizamos o último tempo para apresentação dos mesmos, visto que temos cerca de 600 novos estudantes vindo de diversas regiões da cidade”, comentou. O diretor contou que o outro ponto importante na volta as aulas é a entrega de uniformes e kits escolares. ”Em média, recebemos 1.900 kits, que devem ser entregues após o feriado de carnaval”.

Para melhoria e comodidade dos alunos, o diretor explica que durante o período de recesso houve ajustes na parte estrutural da escola. ”Fizemos desde a substituição de carteiras, iluminação, parte elétrica e hidráulica até a pintura, para que pudéssemos receber bem os alunos”. Para ajudar a reduzir a vasão escolar, a escola conta com uma geladeira e micro-ondas para os alunos. ”Isso é um incentivo aos alunos para que eles possam guardar e esquentar suas comidas, dando assim, continuidade ao seu dia, pois muitos trabalham ou fazem curso em outro período”, explicou.

A expectativa para um bom ano escolar é positiva. ”Tivemos uma aprovação muito grande de alunos em vestibular da universidade federal, aprovamos alunos de medicina do nosso cursinho voluntário, isso aguça a procura. No sábado (22) temos cursinho gratuito para alunos do terceiro ano onde usam o espaço para garantir conhecimento” destacou.

Jamyle Dutra, de 16 anos, já vinha da rede estadual de uma escola do bairro Aero Rancho, mas precisou mudar pois a escola passou a ser de tempo integral e a adolescente optou em trabalhar e estudar. ”Como trabalho e faço curso, uma escola da rede estadual de meio período era o que eu precisava”, comentou. A estudante se sentiu muito bem acolhida e tem boas expectativas para a volta às aulas. ”Foi melhor do que eu esperava, os professores foram bem dinâmicos, me surpreendi”, afirmou.

Pedro Gavilan mudou a filha Victoria Fernanda Gavilan, de 16 anos, da escola do bairro das Moreninhas para que a jovem pudesse estudar e fazer cursinho preparatório para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). ”A Escola Joaquim Murtinho por ser bem localizada foi a opção da família”, explicou.

Ensino em Tempo Integral e entrega de uniformes

Outra novidade na Rede Estadual é o aumento no total de escolas que trabalharão com o EMTI (Ensino Médio em Tempo Integral). Se no ano passado a REE contava com 27 unidades em 16 municípios, para 2020 serão 42 escolas, espalhadas por 22 cidades de Mato Grosso do Sul. Somadas às unidades que atendem o Ensino Fundamental em Tempo Integral e Educação Profissional, o total chega a 62 escolas.

A entrega de uniformes, segundo a SED (Secretaria de Estado de Educação), começa ainda neste mês de fevereiro e deve se estender por todo o mês de março.

Ano letivo no Estado

O calendário para as 355 escolas da rede estadual prevê o período de 204 dias de ano escolar em 2020, sendo 200 dias letivos, três para realização de exames finais e um para conselho de classe final. Nos 13 sábados letivos estão previstos como atividades jornada pedagógica, família e escola, formação continuada, conselho de classe e festa julina.

Os sábados letivos somente poderão ser alterados quando recaírem em feriados municipais e em situações excepcionais de caso fortuito ou força maior, como calamidade pública, comoção interna ou, ainda, por motivo de superior interesse público.

(Texto: Dayane Medina)