Prefeitura amplia vagas de tratamento para dependentes químicos

A Prefeitura de Campo Grande aumentou o total de vagas para tratamento de dependentes químicos. Com 30 novas vagas, o programa ganha novos ares e amplia o campo de atuação, chegando a 130 pessoas.

O Programa de Ação Integrada e Continuada (PAIC) de 2020 tem como tema “Recomeçar é Possível” e está focado na reinserção social, através da efetivação das políticas públicas à população em situação de rua e dependentes de substâncias psicoativas.

Em dois anos de funcionamento, desde o lançamento do PAIC, em março de 2018, até 11 de dezembro do ano passado, 68 pessoas concluíram o tratamento de dependência química. O número de comunidades terapêuticas participantes também ampliou, passando de cinco para sete, desde a parceria feita com o Termo de Colaboração efetivado em 2018.

Os cursos profissionalizantes são realizados em parceria com o Sistema S, através da Subsecretaria de Políticas para as Mulheres e da Fundação Social do Trabalho. Já as aulas do EJA, acontecem dentro do Esquadrão da Vida (53 alunos). Neste ano, um novo pólo será aberto no Projeto Jaboque, para 40 alunos, ambos em parceria com a Secretaria Municipal de Educação.

(Texto: Karine Alencar com informações da Assessoria)