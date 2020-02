Neta de Marighella será candidata a vereadora pelo PT 

A atriz Maria Marighella, de 44 anos, vai se filiar ao PT e quer disputar uma vaga para a Câmara de Vereadores de Salvador, por meio de uma candidatura coletiva. Ela é neta de Carlos Marighella, um dos principais líderes da luta armada contra a ditadura militar, que foi morto em 1969.

A neta de Marighella avalia a estrutura política atual. “Há uma questão política em curso no mundo e no Brasil em que se dão os interesses do capital, com um assédio sofrido pelo Brasil e outros países da América Latina”, disse a neta de Marighella.

Para Maria o presidente é um “joguete dessa história” e o problema do Brasil é outro. ‘São suas estruturas de justiça, são os mandatários do poder, quem detém o poder, quem detém o capital, quem controla as comunicações e que não tem a coragem de fazer a justiça que o Brasil merece, nem de atravessar historicamente as suas desigualdades para corrigi-las. Marighella não, Marighella é imenso”, afirmou.

A atriz também comentou sobre o filme “Marighella” e avaliou que a obra vai ajudar a disseminar a figura do seu avô. “A luta de Marighella é constantemente afastada da vida do brasileiro. Mas digo que o Brasil precisa muito mais de Marighella do que o contrário”, avalia. O filme estreará no Brasil no dia 14 de maio deste ano.

