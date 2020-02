MIS realiza Ciclo de Cinema Brasileiro Contemporâneo

Começa no dia 19 de fevereiro, quarta-feira, às 19 horas, o Ciclo de Cinema Brasileiro Contemporâneo, no auditório do Museu da Imagem e do Som (MIS-MS). Realizado em parceria com o Curso de Audiovisual da UFMS, o Ciclo terá uma exibição mensal, durante o primeiro semestre de 2020.

O Ciclo se inicia com a exibição do filme “Branco sai, preto fica”, com direção de Adirley Queirós. O filme cria suas imagens e sons a partir de uma história trágica: dois homens negros, moradores da maior periferia de Brasília, ficam marcados para sempre graças a uma ação criminosa de uma polícia racista e territorialista da Capital Federal. Essa polícia invade um baile black.

Tiros, correria e a consumação da tragédia: um homem fica para sempre na cadeira de rodas, o outro perde a perna após um cavalo da polícia montada cair sobre ele. Mas esses homens não se sentem confortados em contar a história de maneira direta e jornalística. Eles querem fabular, querem outras possibilidades de narrar o passado, abrindo para um presente cheio de aventuras e ressignificações, propondo um futuro.

O professor Júlio Carlos Bezerra agradece a parceria do MIS com o recém aberto curso de audiovisual da UFMS. “Esse ciclo de cinema brasileiro contemporâneo parte de um incômodo muito grande de nós, professores do curso. O mercado exibidor aqui do estado é muito negligente no que diz respeito ao cinema brasileiro, então nossos alunos acabam tendo muito pouco contato com o que de melhor tem sido feito no Brasil hoje, esse é um problema grave”.

(Texto: Lyanny Yrigoyen com Portal MS)