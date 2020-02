MEC investe R$ 20 milhões para avaliar fluência de leitura

Com investimento de R$ 20 milhões, o Ministério da Educação (MEC) vai realizar uma avaliação nacional de fluência de leitura dos alunos do 2º ano do ensino fundamental das redes públicas de ensino.

A iniciativa faz parte do programa “Tempo de Aprender”, que foi lançado nesta terça-feira (18) pelo ministério e traz as medidas práticas da Política Nacional de Alfabetização (PNA). A política foi instituída por meio de um decreto em abril de 2019, mas as medidas para a sua implementação nas redes de ensino ainda não haviam sido divulgadas.

O programa contará com quatro eixos e funcionará por adesão das redes estaduais e municipais. Segundo o MEC, o programa tem como público prioritário professores e crianças da pré-escola e do 1º e 2º anos do ensino fundamental.

A implementação de um estudo nacional de fluência faz parte do eixo do programa que fala em um aprimoramento das avaliações de alfabetização.

O eixo que fala das avaliações de alfabetização também prevê mudanças nas provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) para que sejam contemplados componentes como conhecimento alfabético e fluência em leitura oral.

Os outros três eixos do programa Tempo de Aprender são: formação de profissionais de alfabetização, apoio pedagógico para a alfabetização e valorização dos profissionais de alfabetização.

Entre as ações anunciadas para cada um deles, há a previsão da realização de cursos on-line e presenciais para a formação dos professores, cujo investimento inicial pelo governo federal é de R$ 3 milhões.

