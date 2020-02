Economistas sugerem redução do dólar até final de 2020

O dólar fechou em nova máxima histórica nesta terça-feira, perto de 4,36 reais, com a cena doméstica refletindo o dia de amplos ganhos para a moeda norte-americana no exterior ainda por receios em torno do coronavírus. Nesta terça-feira (18), mesmo com o dólar batendo novo recorde, o real não encabeçou as perdas nos mercados globais de câmbio, com a lista liderada por coroa sueca, coroa tcheca e dólar neozelandês.

O movimento sugere que a taxa de câmbio está mais alinhada aos pares. O presidente do Banco Centralo, Roberto Campos Neto repetiu que o câmbio é flutuante e que o BC pode atuar novamente no mercado cambial se identificar problemas de liquidez ou movimento exagerado. Pesquisa do Bank of America mostrou que a maior parte dos gestores consultados ainda prevê alguma apreciação do real neste ano, mas com uma maioria menor. A sondagem mostrou que 63% projetam dólar abaixo de 4,20 reais ao fim de 2020, contra 72% no mês passado.

O dólar à vista subiu 0,66%, a 4,358 reais na venda, novo recorde nominal para um encerramento de sessão, deixando para trás a máxima anterior de 4,3506 reais alcançada na quarta-feira da semana passada no dia 12 . Todas as nove mais altas cotações nominais de fechamento para o dólar foram registradas neste mês de fevereiro.

(Texto: Lyanny Yrigoyen com Reuters)