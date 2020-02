Com queda livre de 40 metros, torre é atração do Vitinho Park

Buscando divertir ainda mais crianças, adolescentes e toda a família, o Shopping Bosque dos Ipês trouxe para Campo Grande outra atração inédita, a Shock Tower do Vitinho Park. O novo brinquedo tem 40 metros de queda livre e é considerado a maior torre itinerante do Brasil.

Para os corajosos, vindo diretamente da Itália, a Shock Tower tem 12 lugares e é toda iluminada com LED. O brinquedo está disponível de segunda a sexta-feira das 17h às 22h e aos sábados, domingos e feriados das 14h às 22h. “Esta é mais uma novidade que o Shopping Bosque dos Ipês oferece em primeira mão à população de Campo Grande e região”, destaca Diogo Salgado, gerente de Marketing do shopping. Com seus 40 metros de queda livre a Shock Tower é ideal para quem curte fortes emoções.

Victor Augusto Sodré Segundo, o proprietário do Vitinho Park, falou sobre a nova atração, para o jornal O Estado. “O nosso público sempre pede uma novidade e fomos buscar na Itália esta atração. A Shock Tower veio de navio e depois foi transportada em duas carretas. O brinquedo tem agradado bem às pessoas e isso nos deixa muito felizes”, apontou o proprietário.

Parque de diversões

Além da Shock Tower estão os outros 18 brinquedos do Vitinho Park, desde atrações infantis, para toda a família, além de brinquedos mais radicais para os aventureiros e corajosos. Para mexer com a emoção das crianças e dar a oportunidade de os pais se divertirem com os filhos, no Vitinho Park tem carrossel, cavalaria, trenzinho de caminhão, mototriciclo, caminhãozinho volvo, fusca e cama elástica.

Há atrações para toda a família de brinquedos como o Brucomela, Autopista (tromba-tromba), Jumbo Circus (labirinto) e Telecombat (aviãozinho). Para os jovens e adultos que não dispensam a tradição, há vários clássicos no parque: Montanha-Russa (Rock’n’Roll), Kamikaze (The Best) fazendo voltas em 360º, o Crazy Dance – um dos brinquedos favoritos do público, que gira em torno do próprio eixo com quatro carrinhos, tem também o Taga Disco, o radical Extreme e, pela primeira vez em Campo Grande, a Shock Tower com 40 metros de queda livre. O parque é aberto para o público circular à vontade. A atração oferece, ainda, pipoca, algodão-doce, batata frita, sorvete, cachorro-quente e refrigerantes.

(Texto: Marcelo Rezende com informações da assessoria/ Publicação no site de Izabela Cavalcanti)