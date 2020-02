Adolescente tenta arremessar celulares para dentro de presídio em MS

Um adolescente de 17 anos, foi apreendido em flagrante na noite de segunda-feira (17), o jovem estava tentando arremessar objetos para dentro da PED (Penitenciária Estadual de Dourados).

O rapaz estava com uma mochila e dentro dela estava sete aparelhos de telefone celular, 12 carregadores, dois rolos de linha, três fones de ouvido, uma faca e duas ‘limas’ para afiar a lâmina, além de um frasco com líquido que será analisado.

Segundo informações do Dourados News, policiais militares da Força Tática realizavam rondas ao redor do presídio e avistaram o menor em posse de uma mochila entre os raios II e III, do presídio, foi quando abordaram o adolescente e encontraram os objetos.

O jovem foi questionado, mas não falou com os policiais. Em seguida, ele foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) da região. O caso está sendo investigado pela polícia.

(Texto: João Fernandes)