Acidente da Nascar deixa piloto em estado grave

Durante a abertura da temporada 2020 da Nascar, nos Estados Unidos, na noite da última segunda-feira (17) o americano Ryan Newman, 42, liderava a corrida até a última volta, quando acabou tocado pelo segundo colocado, Ryan Blaney, 26, e perdeu o controle de seu carro, que bateu no muro e capotou várias vezes. Em seguida, foi acertado em cheio pelo veículo pilotado por Corey Lajoie, 28.

Newman teve de ser levado imediatamente para o hospital Halifax Medical Center. “Ryan está em estado grave, mas os médicos indicaram que os ferimentos não são fatais”, diz trecho do comunicado divulgado pela organização da categoria.

O piloto da equipe Ford é um dos mais experientes do grid, com quase 20 anos de carreira na Nascar. Ele estreou na categoria em 2000, como representante da Penske. Em seu histórico acumula 18 vitórias, a mais importante delas nas 500 Milhas de Daytona, em 2008.

Apesar do acidente, a corrida foi concluída com a vitória de Denny Hamlin, com Blaney chegando em segundo. O piloto da Pesnke disse que não teve intenção de bater em Newman. “Espero que ele esteja bem. Isso é muito ruim e não é algo que você quer fazer. Definitivamente, não foi intencional”, afirmou.

