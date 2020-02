Victória perde final no vôlei de praia para dupla olímpica

A sul-mato-grossense Victoria Lopes, 20 anos, é a vice-campeã da 5ª etapa do Circuito Brasileiro Open de Vôlei de Praia. Ela e a parceira Tainá (SE) ficaram com a prata após perder a final para Ágatha (PR) e Duda (SE). A Praia da Pajuçara, em Maceió (AL), foi o palco dos cinco dias de disputas, que terminaram no domingo (16).

Cada ponto foi disputado de forma acirrada pelas duplas. No primeiro set, a paranaense e a sergipana abriram 23×21, mas depois do intervalo a sergipana e a atleta natural de Ivinhema, distante 320 km da Capital, empataram o jogo. No set de desempate, cederam 15×12 e a disputa terminou em 2 sets a 1.

Victoria é federada pelo Estado, mas mora em Sergipe desde 2015. Destino ou mera coincidência, ela e Tainá são treinadas por Cida Lisboa, mãe de Duda. “O time delas também está de parabéns, jogaram muito bem. Sabemos que o caminho é longo, mas vencer essa final em ‘família’ é extremamente motivador”, declara à CBV a medalhista de ouro, que já jogou ao lado da sul-mato-grossense.

Esta é a terceira medalha de Victória no circuito. As outras duas são de bronze e foram conquistas ainda em 2019. A primeira veio na 2ª etapa, em Cuiabá (MT), em outubro. No mês seguinte, elas ficaram com o terceiro lugar na 3ª etapa, realizada em Ribeirão Preto (SP).

Quem também ficou perto do pódio foi Talita, nascida em Aquidauana, a 152 km de Campo Grande, mas federada por Alagoas. Ela e Carol (RJ) passaram pelas oitavas de final com 2 sets a 1 (21×13/19×21/15×10) em jogo contra as capixabas Elize e Thamela. Contudo, caíram nas quartas para Ana (MG) e Rebeca (CE), por 2 a 0 (17×21/17×21).

Pelo masculino, Arthur e Adrielson (PR) também ficaram para trás antes da semifinal. O rapaz criado em Três Lagoas, 334 km distante da Capital, e perderam para George (PB) e Andre (ES) por 2 sets a 0 (17×21/19×21). Saymon, Miguel e Danielle, também naturais de Mato Grosso do Sul, caíram na fase de grupos.

A próxima etapa acontece em Aracaju (SE), de 4 a 8 de março, na Atalaia. Será a penúltima parada do tour, que termina em Arraial do Cabo (RJ), no início de abril.

(Texto: Danielle Mugarte/ Publicação no site de Izabela Cavalcanti)