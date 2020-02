Lucro da Magazine Luiza cresce 54% e chega a R$ 922 milhões

No ano passado em comparativo com 2018, o lucro líquido da Magazineluiza cresceu 54,3% e atingiu R$ 921,8 milhões. O valor foi impulsionado pelo e-commerce, que passou a representar 48% do faturamento. No segundo trimestre de 2019 essa proporção era de 41% e nesta segunda-feira (17), a empresa fez teleconferência sobre os resultados do quarto trimestre de 2019.

Os números surpreenderam positivamente os analistas de mercado. As ações subiram 4,99% na B3, chegando a R$ 59,44. Na máxima do dia, atingiram R$ 59,92. No quarto trimestre a receita líquida cresceu 38,5% na comparação com o mesmo período do ano anterior e o lucro líquido caiu 11,4%.

Segundo o presidente da rede de lojas, Frederico Trajano, os investimentos e as despesas operacionais cresceram com o objetivo de aumentar a frequência de compras, a base de clientes e a qualidade dos serviços. “Um pouco de trade-off de rentabilidade por venda, mas muito menos do que se vê no mercado”, comentou o presidente.

Ele citou estratégias de concorrentes, porém disse que o método usado pela Magazineluiza é diferente. “Você vê gente vendendo com 50% de desconto e cash back de 30%. Fazer isso é fácil, mas nós preferimos investimentos sustentáveis. Não que não faremos se acharmos que precisa, mas não é nosso perfil”.

O aplicativo do Magalu chegou a 19 milhões de usuários mensais, impulsionando a participação do varejo online. O relatório da XP Investimentos apontou para as perspectivas de a Magazineluiza manter a trajetória de crescimento. “Acreditamos que os investimentos contínuos na plataforma de serviços da companhia e na aquisição de clientes devem continuar contribuindo para o crescimento acelerado em 2020”, escreveu o analista da XP Pedro Fagundes.

(Texto: Julisandy Ferreira com informações do Poder360)