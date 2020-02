Justiceiro aparece em filme de Capitão América

Em 2014 o diretor Joe Russo, de Capitão América: Soldado Invernal (2014), declarou que “O Justiceiro” Frank Castle, pode ser visto em duas cenas do filme. A dúvida na verdade, seria se a aparição é real, ou apenas uma brincadeira do diretor.

A declaração de Joe Russo aconteceu durante um evento de assinatura de DVDs, realizado no Amoeba Music, em Hollywood. No evento, Russo sugeriu que o Justiceiro era o motorista do caminhão Penske, que aparece em duas ocasiões dentro do filme.

O diretor, porém, nunca confirma se o personagem que aparece em Capitão América: Soldado Invernal é de fato o Justiceiro, mas a descrição dada por ele se encaixa no personagem. “O homem que o dirige o caminhão é muito bem treinado. Ele pensa em seus próprios termos. Ele tem um plano e uma lista de habilidades bem específicas”, disse.

O caminhão da Penske aparece na cena em que Nick Fury está sendo perseguido pela HYDRA. A segunda cena acontece na perseguição do Soldado Invernal, que está atrás do Capitão América. A cena é na verdade um easter egg, que não revela de forma concreta a presença do Justiceiro.

Com o cancelamento da série do personagem na Netflix, é bem possível que o Justiceiro apareça na Marvel Cinematic Universe (MCU).

(Texto: Julisandy Ferreira com informações do Observatório do Cinema)