DOF apreende caminhões roubados em reserva indígena de Dourados

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, na manhã desta segunda-feira, quatro caminhões de uma oficina mecânica em uma das Reservas Indígenas de Dourados.

As apreensões ocorreram em virtude da Operação Amigos do Campo deflagrada pela 1ª Delegacia de Polícia Civil de Dourados, por meio do SIG (Serviço de Investigação Geral), que tinha como objetivos desmontar esquema de furtos de caminhões, máquinas agrícolas e agrotóxicos em Dourados e nos municípios vizinhos. A operação contou com a participação de policiais civis, militares do DOF e da Força Nacional.

No local, além do cumprimento de Mandados de Busca e Apreensão, os policiais militares do DOF identificaram quatro caminhões com sinais de identificação (numeração de chassi e motor) adulterados. A ocorrência foi entregue, juntamente com os veículos apreendidos, na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron).

(Texto: Lyanny Yrigoyen com PM/MS)