Whindersson se abraça no Dia dos Namorados e esquece Luisa

Em fotos publicadas nas redes sociais, o humorista falou sobre autoamor e surgiu com olhar triste

No Valentine’s Day, celebrado nos Estados Unidos nesta sexta-feira (14), Whindersson Nunes surgiu sozinho em uma série de fotos publicadas no Instagram. Sem a companhia da esposa, Luisa Sonza, o humorista falou sobre autoamor.

“Plantei o amor em mim para que eu pudesse florescer”, escreveu o artista na legenda da publicação. Nas imagens, Whindersson se abraça e posa para a câmera com um olhar vago, meio triste.

Os fãs ficaram apaixonados pelo registro e nem sequer perguntaram sobre Luisa. “Melhor blogueirinha”, “Perfeito” e “Gato demais” foram algumas das reações. Vale ressaltar que no mês passado surgiram boatos de que Whindersson e Luisa estariam passando por uma crise no relacionamento. Os dois, porém, desmentiram o bafafá e garantiram que tudo está indo bem.

A cantora não publicou homenagem ao marido no Valentine’s. A última foto dela com o humorista em seu perfil no Instagram data de 28 de janeiro deste ano.

https://www.instagram.com/p/B8j_keknVLY/?utm_source=ig_web_copy_link

(Texto: Metrópoles)