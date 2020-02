Vizinhos furtam boi para fazer churrasco e são presos

O dono de Laranjinha, como o animal era chamado, sentiu falta do bicho e chamou a polícia. Carne foi encontrada temperada em um freezer.

Um boi de estimação foi furtado da propriedade do pastor Raimundo de Oliveira, nessa quarta-feira (12), em Cruzeiro do Sul, no Acre. Laranjinha, como o animal era chamado, foi abatido para um churrasco de aniversário.

Dois vizinhos de Raimundo foram presos em flagrante por suspeita de terem furtado e matado o animal. O dono de Laranjinha contou que sentiu falta do boi na manhã dessa quinta-feira (13).

Após procurar e não encontrar o animal, o religioso chamou a polícia. Segundo Raimundo de Oliveira, Laranjinha era um animal manso e servia como boi de carga. “Gostava muito dele”, contou ao portal. Após o furto, a carne foi encontrada em um freezer de uma residência – já temperada e pronta para ser servida na festa.

