Coric e Thiem chegam ao Brasil para a disputa do Rio Open

Tenistas europeus aproveitaram o dia para visitar os encantos da Cidade Maravilhosa

Dois dos principais favoritos ao título do Rio Open 2020, o austríaco Dominic Thiem (4 do mundo) e o croata Borna Coric (31 do mundo) já se encontram na capital carioca para a maior competição de tênis da América do Sul. Nesta sexta-feira (14), pouco tempo antes dos confrontos da chave principal, que será iniciada na próxima segunda (17), os tenistas aproveitaram para conhecer a Cidade Maravilhosa.

No Rio de Janeiro pela primeira vez, Borna Coric se mostrou impressionado com as belezas da metrópole. Durante visita ao Pão de Açúcar, um dos principais pontos turísticos da cidade, o croata disse estar muito feliz com o que viu.

“A cidade é simplesmente demais. Já tinha ouvido falar muitas coisas boas sobre o Rio e esperava ter a oportunidade de vir pra cá. Cheguei há umas 12 horas e já no caminho vi essa paisagem inacreditável que eu só conhecia por fotos. Estou muito feliz de estar aqui”, afirmou.

O tenista também revelou outros planos para os próximos dias. “Decidi em outubro que viria para o Rio e já comecei a imaginar alguns lugares que gostaria de visitar na cidade. Quem sabe também ir a uma favela, conhecer o Cristo Redentor… Espero conseguir tempo para isso, além de treinar e jogar”, frisou.

Confirmado no Rio Open pelo quinto ano consecutivo, Dominic Thiem aproveitou seu dia em uma das belas cariocas.

Recentemente vice-campeão do Australian Open, o austríaco chega embalado para tentar seu segundo título do torneio brasileiro. Em 2017, ele venceu o espanhol Pablo Carreño Busta (30 do mundo) na decisão, por 2 sets a 0.

(Texto: Lyanny Yrigoyen com Torcedores.com)