Detenções de brasileiros nos EUA é a maior em 11 anos

Os Estados Unidos deportaram 17.893 brasileiros que entraram ilegalmente em território norte-americano entre outubro de 2018 a setembro de 2019.

Conforme informações do Poder 360, o número representa um recorde de detenções de brasileiros em 1 ano fiscal. No mesmo período do ano anterior, foram 1.504 deportações. A alta ocorre devido ao novo critério adotado pela Casa Branca, que enviava ao México principalmente cidadãos de países da América Central.

Depois de capturados, os imigrantes ilegais vão para a Ciudad Juárez, uma das mais perigosas do país. Ela faz fronteira com a norte-americana El Paso, no Texas, epicentro da crise migratória na barreira sul dos EUA.

Segundo brasileiros entrevistados pelo jornal O Estado de S. Paulo, o dia-a-dia na prisão mexicana é de maus tratos e descaso. Eles reclamam de superlotação, tortura psicológica e falta de cuidados para as crianças detidas.

Os presos reclamam ainda de frio. De acordo com eles, os agentes mantêm o ar-condicionado das celas ligados mesmo no inverno, quando a Ciudad Juárez registra até -10ºC.

A crise na fronteira dos EUA foi intensificada depois do Brasil ser incluído no MPP (em inglês, Protocolo de Proteção a Migrantes). A medida, assinada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, determina a manutenção de imigrantes ilegais no México enquanto aguardam seus pedidos de asilo. Antes, os detidos ficavam em território norte-americano.

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil não questiona as regras adotadas pela Casa Branca. A política do Itamaraty e do chanceler Ernesto Araújo é de respeitar as decisões de Washington.

Atualmente, há 28.316 brasileiros com ordem de deportação nos Estados Unidos. Desses, 983 já foram condenados.

(Texto: Jéssica Vitória com informações do Poder 360)