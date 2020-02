Após AVC, Milton Gonçalves respira com ajuda de aparelhos

Foi divulgado na noite da última sexta-feira (14) um novo boletim médico sobre o estado de saúde do ator Milton Gonçalves. Conforme informações, ele está respirando com ajuda de aparelhos, porém, já começou a interagir com a equipe médica.

O ator está internado no Hospital Samaritano Barra, no Rio de Janeiro, desde a última segunda-feira, quando sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico.

Segundo o boletim, o estado de saúde do ator é estável e “inspira cuidados”. Ele continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

“O Hospital Samaritano Barra informa que o Sr. Milton Gonçalves permanece internado na unidade neuro intensiva em virtude de um acidente vascular cerebral isquêmico. O paciente encontra-se respirando por ventilação mecânica e já começa a interagir. O estado de saúde do paciente é estável e inspira cuidados”, afirma o boletim médico.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações de Uol)