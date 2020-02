Felipe Neto acusa GloboNews de proteger Paulo Guedes

Felipe Neto criticou a atitude da GloboNews durante a repercussão da fala considerada elitista e preconceituosa do ministro da Economia, Paulo Guedes. O youtuber acompanhava o canal de notícias da Globo quando soltou o verbo no Twitter.

No GC do telejornal que estava no ar, o canal escreveu: “Guedes: ‘Com dólar baixo, todo mundo estava indo para a Disney’”. A polêmica fala do ministro usou a expressão “todo mundo”, mas polemizou quando afirmou que até “as empregadas”, na época do dólar baixo, “estavam indo para a Disney”.

O empresário considerou a postura como uma passada de pano. “Paulo Guedes falou com todas as letras que, com o dólar baixo, “empregada doméstica estava indo pra Disney”. Que há uma passada de pano generalizada da imprensa pro Paulo Guedes, a gente já sabe, mas isso já é hilário”, alfinetou.

Em seguida, ele anulou as críticas contra os apresentadores que estavam no ar e jogou a culpa na direção. “Que fique claro que a crítica aqui não é aos apresentadores, que falaram tudo que o Paulo Guedes disse. A crítica é para quem tomou a decisão de trocar “empregadas domésticas” por “todos” no GC”, esclareceu.

Para Felipe Neto, a decisão do canal da TV por assinatura da família Marinho foi bastante equivocada. “Se não cabia, que escrevessem de outra forma”, considerou.

Confira:

E a passada de pano da @GloboNews hein? Paulo Guedes falou com todas as letras que, com o dólar baixo, "EMPREGADA DOMÉSTICA estava indo pra Disney". Que há uma passada de pano generalizada da imprensa pro Paulo Guedes, a gente já sabe, mas isso já é hilário. pic.twitter.com/wEooMULpgJ — Felipe Neto (@felipeneto) February 12, 2020

Que fique claro que a crítica aqui não é aos apresentadores, que falaram tudo que o Paulo Guedes disse. A crítica é para quem tomou a decisão de trocar "empregadas domésticas" por "todos" no GC. Isso foi muito errado. Se não cabia, que escrevessem de outra forma. — Felipe Neto (@felipeneto) February 12, 2020

(Texto: Jéssica Vitória com informações do Terra)