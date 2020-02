Elenco de próxima ‘Malhação’ terá influenciadores digitais

O elenco de “Malhação” já está sendo preparado, desta vez, os influenciadores digitais estarão presentes na próxima temporada, que será chamada “Transformação”. Estreia da atriz Priscila Steinmann como roteirista titular de novela, a produção tem no elenco várias figuras famosas entre os adolescentes.

Nem só de influenciadores, no entanto, é composto o elenco. Parte dele tem atores ainda “anônimos” para o grande público, com uma média de 2 mil seguidores cada.

Nesta temporada, “Malhação” será ambientada entre os bairros de Copacabana e Ipanema, no Rio e mostrará as diferenças entre duas escolas. Na trama, o pai da protagonista será assassinado logo no começo e ela tentará encontrar o culpado.

O elenco de veteranos já foi definido e contará com Mel Lisboa, Regiane Alves, Marcello Novaes e Malvino Salvador. A nova temporada do folhetim adolescente tem estreia prevista para 11 de maio.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações do Uol)