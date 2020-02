Casos investigados de coronavírus no país caem para quatro

De acordo com dados do Ministério da Saúde, na tarde de hoje (14) o número de casos investigados do novo coronavírus no Brasil caiu para quatro. Das quatro pessoas ainda sob suspeita, há uma criança de dois anos, um adulto de 56 anos e duas pessoas na faixa dos 20 anos. Todos têm histórico de viagem à China, mas não a Wuhan.

De ontem para hoje, três casos foram descartados e um foi incluído, todos em São Paulo. Até o momento, 43 casos já foram descartados para o novo coronavírus. Dentre essas pessoas, foram confirmadas contaminações por influenza B, influenza A (H1N1), rhinovírus e adenovírus, entre outros.

De acordo com o secretário-executivo do ministério, João Gabbardo, o número de casos suspeitos tem caído de forma mais acelerada graças à velocidade no diagnóstico laboratorial. Os resultados estão saindo mais rapidamente e, com isso, excluindo os casos suspeitos. “Enquanto não tivermos uma situação de circulação do vírus, esse será o padrão esperado, um pequeno número de suspeitos”.

Saiba como identificar o coronavírus:

(Texto: Julisandy Ferreira com informações da Agência Brasil)