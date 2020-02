Podcast Mundo Negro é com o artista Lucas Arce

Programa de Richard Lima repercute sobre a cena cultural de Campo Grande e superação de preconceitos

Na oitava edição do podcast ‘Mundo Negro’, produção exclusiva do Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul, o jornalista Richard Lima recebeu nos estúdios da casa, o artista Lucas Arce, que deixou Campo Grande para batalhar na cena cultural de São Paulo, maior metrópole da América Latina.

“Foi pela necessidade de buscar novos rumos, motivado, é claro, pelo olhar observador de se aprender mais no maior centro comercial e cultural do Brasil, além de ser um dos principais do mundo”, citou o convidado do programa.

O bate papo tem ainda uma reflexão quanto a cena cultural da capital sul-mato-grossense e do engajamento dos artistas negros em colaborar para o combate ao racismo. Assista o podcast:

(Texto: Danilo Galvão)