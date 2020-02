Guedes comemora alta do dólar com máxima de R$4,38

O dólar disparava contra o real logo após a abertura desta quinta-feira (13), renovando mais vez sua máxima recorde com cotação acima de 4,38 reais, com os mercados reagindo a comentários do ministro da economia, Paulo Guedes, sobre o câmbio.

Guedes mais uma vez citou a mudança de mix entre câmbio e juros no País. “É melhor termos juros a 4% e câmbio a R$ 4,00, do que câmbio a R$ 1,80 e juros de 14%, nas alturas”, repetiu. “O câmbio não está nervoso, mudou para R$ 4,00. O modelo não é juro na lua e câmbio baixo, desindustrializando o Brasil”, acrescentou.

Segundo o ministro, depois de devolver R$ 126 bilhões no ano passado ao Tesouro, o BNDES vai devolver bastante dinheiro à União também neste ano. Guedes não citou quanto o banco de fomento pagará antecipadamente ao Tesouro em 2020.

O aumento no número de mortos pelo surto de coronavírus na China também estava no radar dos investidores, agravando o clima de aversão a risco.

(Texto: Lyanny Yrigoyen com Infomoney)