Governo estuda a criação de Ministério da Amazônia

O presidente Jair Bolsonaro afirmou à impensa nesta quinta-feira (13), que estuda a criação de um ministério extraordinário da Amazônia, que executaria ações de preservação e de desenvolvimento da região.

A ideia foi apresentada ao presidente pelo deputado federal Átila Lins (PP-AM), com quem ele se encontrou na mesma manhã. Aos repórteres, o congressista disse que o Conselho da Amazônia, lançado na última terça-feira (11), “faria a parte mais ampla”, enquanto o ministério seria o “órgão executor” das ações: “Seria um ministério para cuidar da Amazônia”. A pasta teria uma estrutura enxuta, segundo ele.

Bolsonaro apresentou a ideia, mas admitiu que terá uma “reação grande” porque seria mais um ministério. “Vou estudar, não posso aceitar aqui agora, envolve despesa, impacto negativo de mais um ministério. Se bem que vamos perder um agora… Quando o Banco Central tiver independência, não sei se perde o status de ministério”, ponderou.

Ainda sobre esse assunto, ele respondeu questionamentos da composição do colegiado, que não inclui governadores dos Estados da Amazônia Legal. “Se quiser que eu coloque governadores, secretários de grandes cidades, pode ter 200 caras, sabe o que vai se resolver? Nada. Tem bastantes ministros. Nós não vamos tomar decisões sobre a Amazônia sem conversar com governadores, com as bancadas dos Estados. Se botar muita gente, é passagem aérea, hospedagem, uma despesa enorme e não resolve nada”, disse.

(Texto: Poder 360)