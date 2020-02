Em Corumbá, casa de idosa pega fogo e vítima morre asfixiada

Na madrugada desta quinta-feira (13), em Corumbá, no bairro Cervejaria, um incêndio acabou com a morte de uma idosa por asfixia. O fato aconteceu depois da vítima ter sido deixada pelo sobrinho em sua residência, logo após receber atendimento médico.

Fátima Ferreira da Costa, 63, foi retirada da casa pelos vizinhos antes mesmo do Corpo de Bombeiros chegar. Ela já estava sem sinais vitais e as equipes do Corpo de Bombeiros e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) tentaram reanimá-la. Porém, devido a quantidade de fumaça inalada, Fátima morreu por asfixia.

De acordo com informações do Diário Corumbaense, a idosa utilizava uma sonda no momento do ocorrido e havia sido deixada na residência por um sobrinho horas antes, depois de receber atendimento médico. A Polícia Militar e a perícia estiveram no local do incêndio e a ocorrência foi registrada como morte a esclarecer.

(Texto: Julisandy Ferreira com informações do Dourados News)