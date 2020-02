Caixa reduz juros e cria indicadores para crédito imobiliário

A partir da próxima segunda-feira (17), empresas terão o direito de contrair o crédito imobiliário da Caixa Econômica Federal com juros menores. O banco reduziu as taxas das operações corrigidas pela TR (Taxa Referencial) e anunciou que duas linhas de crédito para o setor da construção civil poderão ser indexadas pela inflação ou pelo CDI (certificado de depósito interbancário).

Houve uma queda nas taxas dos financiamentos corrigidos pela TR com cerca de 30% a menos. Passaram de TR mais 9,25% ao ano para TR mais 6,5% ao ano para as empresas com conta na Caixa. Para empresas sem relacionamento com o banco, a taxa cai de TR mais 13,25% ao ano para TR mais 11,75% ao ano.

Os financiamentos corrigidos pelo CDI ou pela inflação oficial pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) valerão para 2 modalidades. A 1ª é Apoio à Produção, que financia a aquisição e a construção de imóveis na planta. A 2ª é Plano Empresa da Construção Civil, conhecida como Plano Empresário, destinada à construção de imóveis e que permite o financiamento para pessoas físicas quando 80% do empreendimento estiver construído.

Para as linhas corrigidas pela inflação, as taxas variarão de IPCA mais 3,79% ao ano para IPCA mais 7,8% ao ano. Os financiamentos indexados ao CDI terão 2 modalidades de cobrança: uma com taxas que variam de CDI mais 1,48% ao ano a CDI mais 5,4% ao ano e outra entre 119% a 194% do CDI.

As linhas de crédito imobiliário para pessoas jurídicas têm até 36 meses de prazo de construção e de retorno (quando o dinheiro investido começa a ser recuperado). O tomador pode começar a pagar as parcelas até 12 meses depois da assinatura do contrato.

As empresas podem obter mais informações na página da Caixa na internet. As agências do banco em todo o país também estão disponíveis para tirar dúvidas.

(Texto: Karine Alencar com informações do Poder 360)